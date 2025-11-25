Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण

Rawatbhata-Gandhi Sagar road construction: 60 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित रावतभाटा-गांधीसागर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पिछले कई वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी यह परियोजना अब साकार हो रही है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

सांकेतिक फोटो AI

रावतभाटा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित रावतभाटा-गांधीसागर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पिछले कई वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी यह परियोजना अब साकार हो रही है।

विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि जो विकास कार्य वर्षों से अटके थे, उन्हें शुरू कराना हमारी प्राथमिकता रही है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क इसका उदाहरण है। इस मार्ग के बनने से कोटा और गांधीसागर के बीच की दूरी कम होगी और रावतभाटा और मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

वर्तमान में रावतभाटा से गांधीसागर जाने के लिए रामगंजमंडी होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा सड़क बदहाल स्थिति में है। पिछले 50 सालों से यह सड़क उखड़ी पड़ी है और वन विभाग की आपत्ति की वजह से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था।

सालों बाद होगा सुधरी सड़क का निर्माण

इस सड़क का निर्माण हमेशा टुकड़ों में हुआ है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क मार्ग की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 11 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश की सीमा में आता है। अब इस सड़क को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। कई पुलियाओं का भी निर्माण होगा। चारभुजा से तमलाव तक परमाणु बिजलीघर की ओर से 9 किलोमीटर सीसी रोड पहले से बना हुआ है।

वन विभाग की आपत्ति से अटका रहा कार्य

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग में 7 करोड़ रुपए जमा कराकर एनओसी ली। यह सड़क वर्ष 1960 में बनी थी। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वन विभाग ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। काम शुरू होता उससे पहले वन विभाग ने दूसरी बार 69 लाख 55 हजार 800 रुपए की डिमांड और भेज दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह डिमांड 7 अक्टूबर को जमा करा दी और सड़क निर्माण शुरू करने के लिए वन विभाग से स्वीकृति भी मांगी।

बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

गांधीसागर में चीता छोड़े गए हैं। जल्द वहां जंगल सफारी होगी। मध्यप्रदेश का सारा फोकस गांधीसागर पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। गांधीसागर से राजस्थान तक चीता कॉरिडोर विस्तार संभावित है। सड़क मार्ग बेहतर होने से रावतभाटा- गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

सड़क निर्माण के लिए 31 अक्टूबर को निविदा खोली गई। वन विभाग से कार्य प्रारंभ करने के लिए वर्किंग परमिशन मांगी गई। वन विभाग की ओर से 12 नवंबर को 3 लाख 74 हजार रुपए की डिमांड जारी की गई, जो 13 नवंबर को जमा करा दी गई है। अब वन विभाग से शीघ्र ही निर्माण स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण शुरू होगा।

वीरेंद्रकुमार नायक, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बेगूं रावतभाटा

हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। रावतभाटा-गांधीसागर मार्ग पर जल्द सरपट वाहन दौड़ेंगे। 50 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों को सड़क बनने से राहत मिलेगी।

डॉ. सुरेश धाकड़, विधायक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 02:40 pm

Published on:

25 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Mandi: इतने रुपए मंदा हुआ गेहूं और लहसुन, 2 लाख 20 हजार कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

KDA Action: 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण, 6 घंटे तक चली JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई

KDA Action
कोटा

Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

कोटा

Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

कोटा

Suicide Case: कोटा में 2 युवकों ने किया सुसाइड, UP निवासी युवक ने सार्वजनिक पार्क में जाकर उठाया खौफनाक कदम

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.