खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण

रावतभाटा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित रावतभाटा-गांधीसागर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पिछले कई वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी यह परियोजना अब साकार हो रही है।
विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि जो विकास कार्य वर्षों से अटके थे, उन्हें शुरू कराना हमारी प्राथमिकता रही है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क इसका उदाहरण है। इस मार्ग के बनने से कोटा और गांधीसागर के बीच की दूरी कम होगी और रावतभाटा और मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
वर्तमान में रावतभाटा से गांधीसागर जाने के लिए रामगंजमंडी होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा सड़क बदहाल स्थिति में है। पिछले 50 सालों से यह सड़क उखड़ी पड़ी है और वन विभाग की आपत्ति की वजह से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था।
इस सड़क का निर्माण हमेशा टुकड़ों में हुआ है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क मार्ग की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 11 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश की सीमा में आता है। अब इस सड़क को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। कई पुलियाओं का भी निर्माण होगा। चारभुजा से तमलाव तक परमाणु बिजलीघर की ओर से 9 किलोमीटर सीसी रोड पहले से बना हुआ है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग में 7 करोड़ रुपए जमा कराकर एनओसी ली। यह सड़क वर्ष 1960 में बनी थी। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वन विभाग ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। काम शुरू होता उससे पहले वन विभाग ने दूसरी बार 69 लाख 55 हजार 800 रुपए की डिमांड और भेज दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह डिमांड 7 अक्टूबर को जमा करा दी और सड़क निर्माण शुरू करने के लिए वन विभाग से स्वीकृति भी मांगी।
गांधीसागर में चीता छोड़े गए हैं। जल्द वहां जंगल सफारी होगी। मध्यप्रदेश का सारा फोकस गांधीसागर पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। गांधीसागर से राजस्थान तक चीता कॉरिडोर विस्तार संभावित है। सड़क मार्ग बेहतर होने से रावतभाटा- गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
सड़क निर्माण के लिए 31 अक्टूबर को निविदा खोली गई। वन विभाग से कार्य प्रारंभ करने के लिए वर्किंग परमिशन मांगी गई। वन विभाग की ओर से 12 नवंबर को 3 लाख 74 हजार रुपए की डिमांड जारी की गई, जो 13 नवंबर को जमा करा दी गई है। अब वन विभाग से शीघ्र ही निर्माण स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण शुरू होगा।
वीरेंद्रकुमार नायक, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बेगूं रावतभाटा
हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। रावतभाटा-गांधीसागर मार्ग पर जल्द सरपट वाहन दौड़ेंगे। 50 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों को सड़क बनने से राहत मिलेगी।
डॉ. सुरेश धाकड़, विधायक
