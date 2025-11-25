खुशखबर : राजस्थान से मध्यप्रदेश तक का सफर होगा आसान, वर्षों बाद होगा इस सड़क का निर्माण

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग में 7 करोड़ रुपए जमा कराकर एनओसी ली। यह सड़क वर्ष 1960 में बनी थी। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वन विभाग ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। काम शुरू होता उससे पहले वन विभाग ने दूसरी बार 69 लाख 55 हजार 800 रुपए की डिमांड और भेज दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह डिमांड 7 अक्टूबर को जमा करा दी और सड़क निर्माण शुरू करने के लिए वन विभाग से स्वीकृति भी मांगी।