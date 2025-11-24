Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 14.50 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, जल्द शुरू होगा काम; विकास की खुलेगी नई राह

Photo: AI generated
सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में लंबे समय से उपेक्षित पांचोलास-फलौदी मार्ग पर जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 14.50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। इस बजट में करीब 14.85 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
साथ ही कल्याणपुरा नाले पर आरसीसी कल्वर्ट और अप्रोच सीसी सड़क भी बनाई जाएगी। गत दिनों विधायक जितेंद्र गोठवाल ने इस सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। सड़क बनने से न केवल ग्रामीणों को राहत मिलेगी। बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
ग्रामीणों का कहना है कि अब तक बारिश के दिनों में इस सड़क पर रास्ता बाधित हो जाता था। सड़क की खराब स्थिति के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होना, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल होता है। किसानों को भी अपनी उपज बाजार तक ले जाने में दिक्कत होती है। कल्याणपुरा नाले में पानी भर जाने से स्थिति और भी विकट हो जाती है।
लोगों को घंटों तक रास्ता बंद होने की वजह से फंसे रहना पड़ता है। यहां पांचोलास-फलौदी मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही थी। अब सरकार की स्वीकृति से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। इससे क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। व्यापारियों और किसानों को बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी सरल होगी।
इस रास्ते के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। जल्द ही 14.50 करोड़ की लागत से पांचोलास से फलौंदी तक सड़क का निर्माण होगा एवं जलभराव वाली जगह पर 2 पुलियाओं का निर्माण होगा।
-जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार
