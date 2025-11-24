Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 14.50 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, जल्द शुरू होगा काम; विकास की खुलेगी नई राह

लोगों को घंटों तक रास्ता बंद होने की वजह से फंसे रहना पड़ता है। यहां पांचोलास-फलौदी मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही थी। अब सरकार की स्वीकृति से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। इससे क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। व्यापारियों और किसानों को बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी सरल होगी।