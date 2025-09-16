Patrika LogoSwitch to English

दौसा

दौसा में मालगाड़ी की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर की मौत, हादसा या आत्महत्या, जांच का विषय

Dausa : दौसा शहर में दर्दनाक हादसा। दौसा के जड़ाव फाटक के समीप सोमवार रात मालगाड़ी की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई। हादसा या आत्महत्या, जांच का विषय।

दौसा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की फाइल फोटो। पत्रिका

Dausa : दौसा शहर में दर्दनाक हादसा। दौसा शहर के जड़ाव फाटक के समीप सोमवार रात मालगाड़ी की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

भरतपुर जिले का रहने वाला था राजेंद्र सैनी

जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित राजेन्द्र सैनी फिलहाल धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड था। मूल रूप से वह भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र में बलवंतगढ़ का रहने वाला था।

जीआरपी करेगी घटना की जांच

बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर विवाद चलने के बाद राजेंद्र सैनी दौसा में रहकर अन्य भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उसने अवसाद में आकर आत्महत्या की है या यह हादसा था। घटना की जांच अब जीआरपी करेगी।

आज होगा पोस्टमार्टम

मंगलवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर सब इंस्पेक्टर के परिजन दौसा जिला अस्पताल में पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

