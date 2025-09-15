Rajasthan Politics : राजस्थान में हर छठा नेता परिवारवाद से, सियासत में हैं वंशवाद की गहरी जड़ें, पढ़ें पूरी लिस्ट

नाम - निर्वाचन क्षेत्र - पारिवारिक पृष्ठभूमि

रामस्वरूप लांबा - नसीराबाद - पिता सांवरलाल जाट सांसद-विधायक रहे

ललित मीना - किशनगंज - पिता हेमराज मीणा, पार्टी उपाध्यक्ष

अरुण चौधरी - पचपदरा - पिता अमराराम चौधरी, राज्य में मंत्री रहे

शैलेश सिंह - डीग-कुम्हेर - पिता दिगंबर सिंह, राज्य में मंत्री रहे

जगतसिंह - नदबई - पिता नटवर सिंह, केन्द्र में मंत्री रहे

अंशुमानसिंह भाटी - कोलायत - पिता महेन्द्र सिंह भाटी सांसद, दादा देवीसिंह भाटी राज्य में मंत्री रहे

अनिल कुमार शर्मा - सरदारशहर - पिता भंवरलाल शर्मा विधायक रहे

मनोज कुमार - सुजानगढ़ - पिता भंवरलाल मेघवाल, राज्य में मंत्री रहे

रोहित बोहरा - राजाखेड़ा - पिता प्रद्युम्न सिंह, राज्य में मंत्री रहे

रूपेन्द्र सिंह कुन्नर - करणपुर - पिता गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक रहे

गुरवीर सिंह - सार्दुलशहर - दादा गुरजंट सिंह बरार, राज्य में मंत्री रहे

विद्याधर सिंह - फुलेरा - पिता हरिसिंह, विधायक रहे

अतुल भंसाली - जोधपुर - चाचा कैलाश भंसाली, विधायक रहे

हरेन्द्र मिर्धा - नागौर - पिता रामनिवास मिर्धा, दादा बलदेव राम मिर्धा केन्द्र में मंत्री रहे

हेमन्त मीणा - प्रतापगढ़ - पिता नंदलाल मीणा, सांसद और राज्य में मंत्री रहे

विश्वराज सिंह मेवाड़ - नाथद्वारा - पिता महेन्द्र सिंह मेवाड़ा सांसद रहे

वीरेन्द्र सिंह - दांतारामगढ़ - पिता नारायण सिंह विधायक रहे

समाराम गरासिया - पिंडवाड़ा-आबू - भाई लाला गरासिया विधायक रहे

सचिन पायलट - टोंक - पिता राजेश पायलट केन्द्र में मंत्री और माता रमा पायलट सांसद रहीं

झाबर सिंह खर्रा - श्रीमाधोपुर - पिता हरलाल सिंह खर्रा, राज्य में मंत्री रहे

हाकम अली खान - फतेहपुर - भाई भंवरू खां, विधायक रहे

प्रतापसिंह सिंघवी - छबड़ा - पिता प्रेमसिंह सिंघवी, विधायक रहे

अजय सिंह - डेगाना - पिता रामरघुनाथ चौधरी, सांसद रहे

प्रियंका चौधरी - बाड़मेर - दादा गंगाराम चौधरी, राज्य में मंत्री रहे

शोभारानी कुशवाह - धौलपुर - पति बनवारीलाल कुशवाह, विधायक रहे

कुमारी रीटा चौधरी - मंडावा - पिता रामनारायण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष रहे

सिद्दी कुमारी - बीकानेर - दादा करणीसिंह बहादुर, सांसद रहे

सुशीला रामेश्वर डूडी - नौखा - पति रामेश्वर डूडी सांसद, नेता प्रतिपक्ष रहे

वसुंधरा राजे - झालरापाटन - माता विजयाराजे सिंधिया, सांसद रहीं

कल्पना देवी - लाडपुरा - पति इ्ज्येराज सिंह सांसद व पिता बृजराज सिंह सांसद रहे

दीप्ती किरण माहेश्वरी - राजसमंद - माता किरण माहेश्वरी सांसद व राज्य में मंत्री रहीं

शांता अमृतलाल मीणा - सलूंबर - पति अमृतलाल मीणा विधायक रहे