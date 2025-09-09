GST Update : आम आदमी को होगा बड़ा फायदा, घरेलू बजट में मासिक रूप से 20 प्रतिशत तक बचत की संभावना

रियल एस्टेट एक्सपर्ट रितेश अग्रवाल का कहना है कि 22 सितम्बर पहले नवरात्र से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। 22 सितंबर से ही रियल एस्टेट में नए कारोबारी सीजन की शुरुआत होती है। जीएसटी में कमी से अनुमान है कि निर्माण लागत में 10 प्रतिशत की कमी आएगी। प्रॉपर्टी में 10 प्रतिशत बड़ी राशि होती है। यानी 50 लाख के फ्लैट पर 5 लाख रुपए की बचत। यदि प्रमोटर्स ने जीएसटी की इस बचत को खरीदारों तक पहुंचाया तो इससे खरीदार आकर्षित होंगे, जो रियल एस्टेट मार्केट के लिए सौगात साबित हो सकता है, इसके लिए ग्राहकों की प्रॉपटर्टी के दामों में कमी नजर आनी चाहिए।