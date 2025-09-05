GST Reforms : राजस्थान में जीएसटी बदलाव से व्यापारी-खरीदार की बल्ले-बल्ले, नवरात्र से दिवाली तक दोनों का होगा जबरदस्त फायदा

अनुमान है कि इस राहत से देशभर में सरकार के खजाने पर करीब 48 हजार करोड़ का भार पडेगा। ऐसे में राजस्थान में भी लगभग 4 हजार करोड़ का राजस्व कम हो सकता है, हालांकि जानकार मानते हैं कि बाजार में उत्पादों की कीमत कम होने पर मांग बढ़ने से जल्द ही इसकी पूर्ति हो जाएगी। इस बार नवरात्र से लेकर दिवाली तक के एक महीने के दौरान व्यापार में 30 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। यानी जीएसटी में सुधार से साल भर में होने वाले राजस्व घाटे की आपूर्ति एक महीने में हो सकती है। वाहनों में पॉपुलर ब्रांड-मॉडल की मांग बढ़ने से बाजार में शॉर्टेज भी नजर आ सकती है।