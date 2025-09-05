Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

GST Reforms : राजस्थान में जीएसटी बदलाव से व्यापारी-खरीदार की बल्ले-बल्ले, नवरात्र से दिवाली तक दोनों का होगा जबरदस्त फायदा

GST Reforms : जीएसटी में हुए बदलाव से राजस्थान के व्यापारी और खरीदार खुश हैं। 22 सितंबर को पहले नवरात्र से जीएसटी में टू-स्लैब सिस्टम लागू हो जाएगा। इस बार नवरात्र से लेकर दिवाली तक एक महीने में व्यापार में 30 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। जानें सभी की राय।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 05, 2025

Rajasthan GST Changes traders and buyers Boom both benefit greatly from Navratri to Diwali
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

GST Reforms : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में जीएसटी काउंसिल की ओर से किए बदलाव का देश के साथ राजस्थान के उद्योग जगत और कर सलाहकारों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। 22 सितंबर को पहले नवरात्र से जीएसटी में टू स्लैब सिस्टम लागू हो जाएगा।

अनुमान है कि इस राहत से देशभर में सरकार के खजाने पर करीब 48 हजार करोड़ का भार पडेगा। ऐसे में राजस्थान में भी लगभग 4 हजार करोड़ का राजस्व कम हो सकता है, हालांकि जानकार मानते हैं कि बाजार में उत्पादों की कीमत कम होने पर मांग बढ़ने से जल्द ही इसकी पूर्ति हो जाएगी। इस बार नवरात्र से लेकर दिवाली तक के एक महीने के दौरान व्यापार में 30 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। यानी जीएसटी में सुधार से साल भर में होने वाले राजस्व घाटे की आपूर्ति एक महीने में हो सकती है। वाहनों में पॉपुलर ब्रांड-मॉडल की मांग बढ़ने से बाजार में शॉर्टेज भी नजर आ सकती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : शादी के रिसेप्शन में हुआ बड़ा खुलासा, दुल्हन निकली 3 माह की गर्भवती, डाक्टर पति के उड़े होश
बांसवाड़ा
Banswara Crime Marriage reception big revelation bride 3 months pregnant Doctor husband was shocked bride from Agra

निवेश व व्यापार को मिलेगी नई दिशा- सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल शर्मा ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज के हित में अहम कदम है। इससे कर व्यवस्था अधिक सरल-पारदर्शी होगी। एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन, मध्यमवर्गीय परिवारों और युवाओं को लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा। इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा, निवेश एवं व्यापार को नई दिशा मिलेगी।

कंस्ट्रक्शन लागत होगी कम

सीमेंट-सैनेट्री पर टैक्स कम करने से कंस्ट्रक्शन लागत कम होगी। 40 लाख की लागत में 80 हजार फायदा होगा।
नवीन शर्मा, अध्यक्ष, वीआइसीसीआइ जयपुर चैप्टर

खाद्य तेलों को 0% के स्लैब में रखते तो बेहतर होता

घी, चीज, बटर, नमकीन, भुजिया, मंगोड़ी में जीएसटी 12 से 5 प्रतिशत किया गया है। खाद्य तेलों को 0% के स्लैब में रखते तो बेहतर होता।
बाबूलाल गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ

जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा

कीमत कम होने से मांग में इजाफा होगा। मांग में इजाफे से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा।
शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, कर सलाहकार संघ

फेस्टिव सीजन में वाहनों की जोरदार मांग

जीएसटी में कमी से फेस्टिव सीजन में वाहनों की जोरदार मांग रहने वाली है। संभावना यह है कि पॉपुलर मॉडल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
साई गिरधर, अध्यक्ष, फाडा राजस्थान

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी

जीएसटी स्लेब में बदलाव करने से व्यापारियों व खरीदार दोनों को फायदा मिलेगा। व्यापार में 20 से 22 प्रतिशत की ग्रोथ होगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
सुभाष गोयल, व्यापारी

विद्यार्थियों के लिए तोहफा

स्टेशनरी आयटम्स को टैक्स फ्री करना विद्यार्थियों के लिए तोहफे जैसा है। कॉपी, चार्ट, मैप्स और लैब नोटबुक्स की जरूरत की सामग्री पर टैक्स हटाने से खर्चा कम करना पड़ेगा। सरकार ने शिक्षा का महत्व समझते हुए यह फैसला लिया है।
सृष्टि गांधी, कॉलेज छात्रा

घर खर्च में मिलेगी राहत

मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है। टैक्स कम होने से घर खर्च में राहत मिलेगी। हर माह बचत हो सकेगी। बच्चों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च कर पाएंगे।
अकुल मूंदडा, प्राइवेट कर्मचारी

बुआई व कटाई पर खर्चा होगा कम

कृषि व बागवानी के उपकरणों व मशीनरी पर टैक्स कम करने से किसानों को बुआई व कटाई पर कम खर्चा करना पड़ेगा, इससे किसानों को राहत मिलने के साथ बचत होगी। किसान खेती कर पाएंगे।
नारायणलाल मीणा, किसान

नवरात्र से दिवाली तक व्यापार में होगा इजाफा

छोटी कारों पर जीएसटी घटने के बाद शोरूमों पर पूछताछ करने पहुंचे ग्राहक। 22 सितंबर से लागू होंगी घटीं हुई दरें। नवरात्र से दिवाली तक जमकर हो रही गाड़ियों के बुकिंग।

इतनी सस्ती हो सकती छोटी कारें

मॉडल - पुरानी कीमत - नई कीमत
आल्टो के-10 - 4.23 - 3.81
टाटा टिआगो - 5.65 - 5.15
हुंडई ग्रैंड आइ- 10 5.98 - 5.51
रेनो क्विड - 4.70 - 4.30
(कीमत एक्स शोरूम लाख में)

ये भी पढ़ें

Jaipur RTO : जयपुर में कई सिटी बसें रूटों से हुईं गुम, आरटीओ ने पकड़ा बड़ा खेल, सच जानकर हैरान रह गए अफसर
जयपुर
Jaipur Many City buses went missing from their routes RTO caught a big scam officers shocked to know truth

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / GST Reforms : राजस्थान में जीएसटी बदलाव से व्यापारी-खरीदार की बल्ले-बल्ले, नवरात्र से दिवाली तक दोनों का होगा जबरदस्त फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट