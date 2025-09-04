Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur RTO : जयपुर में कई सिटी बसें रूटों से हुईं गुम, आरटीओ ने पकड़ा बड़ा खेल, सच जानकर हैरान रह गए अफसर

Jaipur RTO : जयपुर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के नाम पर संचालित ढेर सारी सिटी बसें रूटों से गायब हैं। जनता परेशान है। जयपुर आरटीओ ने पकड़ा बड़ा खेल। सच जानकर हैरान रह गए अफसर।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 04, 2025

Jaipur Many City buses went missing from their routes RTO caught a big scam officers shocked to know truth
फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur RTO : जयपुर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के नाम पर संचालित सिटी बसें रूटों से गायब होकर फैक्टरियों व कंपनियों में दौड़ रही हैं। जयपुर आरटीओ के सर्वे में यह बड़ा खेल सामने आया। जयपुर शहर में करीब 500 बसें चिन्हित की गई हैं, जिनके संचालकों ने सार्वजनिक परिवहन सेवा का परमिट ले रखा है। इनसे केवल 350 रुपए मासिक यानी 4200 रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है, जबकि कॉमर्शियल बसों पर 1.68 लाख रुपए सालाना टैक्स लगता है। मुनाफे के लिए संचालक, बसों को रूट पर चलाने के बजाय कंपनियों में लगाकर भारी टैक्स बचा रहे थे। अब परिवहन विभाग इनसे कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा है।

जनता की सुविधा से समझौता

बसों के रूट से गायब होने से कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन का टोटा हो गया। मजबूरन लोगों को ऑटो और कैब पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जिससे जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, जबकि बसें संचालकों की कमाई का साधन बनी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur : हीरापुरा बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट, राजस्थान परिवहन विभाग तैयारियों में फिर जुटा
जयपुर
Hirapur Bus Terminal shifting New Date Announced Rajasthan Transport Department again busy in Preparations

फैक्टरी परमिट के लिए आरटीओ में कैम्प

फैक्टरियों में चल रही सिटी बसों पर कार्रवाई के बाद बुधवार को आरटीओ कार्यालय में परमिट कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कैंप में 100 से अधिक संचालकों ने सिटी परमिट सरेंडर करने के लिए आवेदन दिए। अब वे फैक्टरी परमिट लेकर बसों का संचालन करेंगे। परिवहन विभाग ने पहली बार इस कर चोरी को पकड़कर कार्रवाई शुरू की है। अब तक 50 से अधिक बस मालिक रीजन और फैक्टरी परमिट ले चुके हैं। वहीं, बुधवार को 100 से अधिक आवेदक कार्यालय में उपस्थित हुए।

विशेष अभियान 30 सितंबर तक

आरटीओ की ओर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फैक्टरियों में चल रही बसों पर सख्ती बरती जा रही है। अब तक तीस से अधिक गाड़ियों का संचालन बंद करवाया जा चुका है।

बस संचालकों को दिया गया है नोटिस

सार्वजनिक परिवहन सेवा का परमिट लेकर बस संचालकों की ओर से धोखाधड़ी की जा रही है। जयपुर में पहली बार कंपनी बसों को परमिट दिया जाएगा। जिन संचालकों ने रूटों से बसों को हटाया है, उन्हें नोटिस दिया गया है।
राजेन्द्र सिंह शेखावत, आरटीओ जयपुर प्रथम

ये भी पढ़ें

राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में लगेगी 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट, हर गली-हर सड़क होगी जगमग
जयपुर
Rajasthan People Good News 2 lakh LED Street Lights will be installed in State

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 08:22 am

Published on:

04 Sept 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur RTO : जयपुर में कई सिटी बसें रूटों से हुईं गुम, आरटीओ ने पकड़ा बड़ा खेल, सच जानकर हैरान रह गए अफसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट