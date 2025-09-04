Jaipur RTO : जयपुर में कई सिटी बसें रूटों से हुईं गुम, आरटीओ ने पकड़ा बड़ा खेल, सच जानकर हैरान रह गए अफसर

Jaipur RTO : जयपुर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के नाम पर संचालित सिटी बसें रूटों से गायब होकर फैक्टरियों व कंपनियों में दौड़ रही हैं। जयपुर आरटीओ के सर्वे में यह बड़ा खेल सामने आया। जयपुर शहर में करीब 500 बसें चिन्हित की गई हैं, जिनके संचालकों ने सार्वजनिक परिवहन सेवा का परमिट ले रखा है। इनसे केवल 350 रुपए मासिक यानी 4200 रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है, जबकि कॉमर्शियल बसों पर 1.68 लाख रुपए सालाना टैक्स लगता है। मुनाफे के लिए संचालक, बसों को रूट पर चलाने के बजाय कंपनियों में लगाकर भारी टैक्स बचा रहे थे। अब परिवहन विभाग इनसे कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा है।