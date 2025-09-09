जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत

Jaipur Tragic Accident : जयपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह ट्रेन से उत्तरते समय ट्रेन की चपेट में आने से उदयपुर के मेडिकल ऑफिसर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उनके भाई को सुपुर्द कर दिया।
थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि, उदयपुर निवासी डॉ. अनिल भारद्वाज (55 वर्ष) की मौत हो गई। वे उदयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक और निजी नर्सिंग होम के डायरेक्टर भी थे। डॉ. अनिल भारद्वाज खजुराहो एक्सप्रेस से जयपुर आए थे।
डॉ. अनिल उदयपुर से जयपुर आ रहे थे, सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे ट्रेन से जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली। हड़बड़ाहट में अपना सामान लेकर वे चलती ट्रेन से उतरने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
जीआरपी पुलिस ने उनकी पहचान पर्स में मिले दस्तावेज और मोबाइल से की। उनके पर्स से 60 हजार रुपए नकद, सोने के आभूषण और एक आइफोन मिला, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया। डॉ. अनिल का बेटा इंग्लैंड में रहता है, मंगलवार को वह उदयपुर पहुंचेगा।