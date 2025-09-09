Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत

Jaipur Tragic Accident : जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत। डॉक्टर उदयपुर के एक निजी अस्पताल में डायरेक्टर थे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 09, 2025

Jaipur Railway Station Tragic Accident Udaipur Famous Doctor died while getting off a moving train
चलती ट्रेन से उतरते समय गिरने से मेडिकल ऑफिसर की मौत। फोटो पत्रिका

Jaipur Tragic Accident : जयपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह ट्रेन से उत्तरते समय ट्रेन की चपेट में आने से उदयपुर के मेडिकल ऑफिसर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उनके भाई को सुपुर्द कर दिया।

डॉ. अनिल भारद्वाज खजुराहो एक्सप्रेस से जयपुर आए थे - थानाधिकारी

थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि, उदयपुर निवासी डॉ. अनिल भारद्वाज (55 वर्ष) की मौत हो गई। वे उदयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक और निजी नर्सिंग होम के डायरेक्टर भी थे। डॉ. अनिल भारद्वाज खजुराहो एक्सप्रेस से जयपुर आए थे।

ये भी पढ़ें

खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची
जयपुर
Rajasthan Food Security Scheme New Update Lakhpati Poor List will be Displayed in Public Places GiveUp Campaign

हड़बड़ाहट में सामान लेकर चलती ट्रेन से उतरे

डॉ. अनिल उदयपुर से जयपुर आ रहे थे, सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे ट्रेन से जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली। हड़बड़ाहट में अपना सामान लेकर वे चलती ट्रेन से उतरने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

बेटा इंग्लैंड से मंगलवार को उदयपुर पहुंचेगा

जीआरपी पुलिस ने उनकी पहचान पर्स में मिले दस्तावेज और मोबाइल से की। उनके पर्स से 60 हजार रुपए नकद, सोने के आभूषण और एक आइफोन मिला, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया। डॉ. अनिल का बेटा इंग्लैंड में रहता है, मंगलवार को वह उदयपुर पहुंचेगा।

ये भी पढ़ें

Dungarpur : परिवहन विभाग के नियम में बदलाव, अब वाहन चालान की आई नई व्यवस्था
डूंगरपुर
Rajasthan Transport Department Change Rules Now a Vehicle Challan New System

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 07:46 am

Published on:

09 Sept 2025 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.