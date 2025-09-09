जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत

डॉ. अनिल उदयपुर से जयपुर आ रहे थे, सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे ट्रेन से जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली। हड़बड़ाहट में अपना सामान लेकर वे चलती ट्रेन से उतरने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।