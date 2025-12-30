बिना बाल झड़े और कमजोरी के होगा कैंसर का इलाज, डॉ. ऋषि शर्मा ने तकनीक का कराया पेटेंट, मरीजों के लिए विकसित की गई इम्युनोथेरेपी बायो-मैट्रिक्स

इस तकनीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा मिली है। डॉ. शर्मा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जिनेवा में आयोजित मेडिकल मंचों पर अपने काम को प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद में भी उनके शोध का उल्लेख हुआ है। इन मंचों पर हुई चर्चाओं का मकसद इस पद्धति को समझना और आगे के वैज्ञानिक अध्ययन की संभावनाएं तलाशना रहा है।