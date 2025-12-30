स्वायत्त शासन विभाग को दिए 13.50 करोड़ गए धूल में, शहर धुएं में

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पिछले दिनों यूडीएच, स्वायत्त शासन, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, रीको और हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखकर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसमें निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों से उठने वाली धूल, सड़कों और खुले क्षेत्रों से फैलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को कहा था। इसके साथ ही वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं की व्यवस्था और जनरेटर के संचालन पर निगरानी रखने की बात की गई थी। पार्किंग सुविधाओं की कमी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन संबंधित विभागों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।