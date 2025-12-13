Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में टमाटर-प्याज और लहसुन हो रहा महंगा, आलू के भाव नरम

जयपुर। दिसंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी स​​ब्जियोंेके भाव नरम-गर्म बने हुए हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम फिर से चढ़ते हुए दिखाई दिए तो दूसरी ओर लंबे समय से नीचे चल रहे लहसुन और प्याज के दामों में इजाफा होता दिखाई दिया। वहीं थोक मंडी में आज ​भिंडी और ग्वार फली के दामों में अच्छा-खासा उछाल देखा गया। वहीं आज थोक मंडी में आलू के भाव काफी नरम रहे। आलू के अलावा फूल गोभी, हरी मटर, पत्ता गोभी, नींबू, ​शिमला मिर्च, कद्दू, गाजर व मूली के दामों में गिरावट रही। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।