गली कूचों से लेकर…हाइवों तक पर निराश्रित गोवंश का खौफ

एक समय मनुष्य गोवंश पर आश्रित था, लेकिन समय के साथ आज गोवंश ही निराश्रित हो गया है। जिस कारण वह दर-दर की ठोकरें और मार खाने को मजबूर है, लेकिन अब यह गोवंश क्षेत्र के लोगों के लिए समस्या का कारण भी बन चुका है। पेट भरने और रहने का कोई ठिकाना नहीं होने के कारण गोवंश ने गली-गली, सडक़-सडक़ से लेकर हाइवों तक को अपना आश्रय स्थल बना लिया है। जिस कारण जहां यातायात प्रभावित होता है तो वहीं वाहन और राहगीर भी इन गोवंशों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। यह समस्या शहर तक ही सीमित नहीं है। अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित गोवंश की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंशों के कारण राहगीरों और किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सडक़ों पर घूमता गोवंश लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन निराश्रित पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की है।