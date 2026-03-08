Banswara Crime : महिला दिवस की पूर्वसंध्या पर राजस्थान में क्राइम, नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश, किशोरी अर्धनग्न अवस्था में भागी

पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी शुक्रवार शाम करीब 7 बजे घरेलू सामान खरीदकर पैदल घर लौट रही थी। इसी बीच, पीछा कर रहे बाइक सवार दो युवकों ने किशोरी का मुंह दबा दिया और उसे सुनसान जगह ले गए। आरोपी उसे एक धर्मस्थल के पास ले गए, जहां मोबाइल व घरेलू सामान छीन लिया। फिर उससे दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के चीखने पर युवक घबराकर पीछे हटा तो युवती अर्धनग्न अवस्था में ही भाग निकली। रास्ते में उसने एक घर से किसी दूसरी लड़की से कपड़े लिए और पहनकर अपने घर पहुंची।