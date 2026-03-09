Banswara: 19 साल की उम्र में की दो शादियां, फिर हो गया परेशान तो बन गया लुटेरा, पुलिस ने किया अरेस्ट

मुखबिर सूचना और तकनीकी सहायता से सूचना मिली कि खडदेव निवासी संतोष पिता प्रभु दामा उम्र 19 वर्ष संदिग्ध पाया हुआ। घटना के बाद वह घर से फरार था जिस पर उसकी तलाश की गई तो वह अपने ससुराल गदेडापादा पाड़ला थाना भुगंडा में होने की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस ने उसके ससुराल में रात्रि में दबिश लेकर पकड़ने की कोशिश ली लेकिन वहां भी वह अंधेरे का फायदा उठाकर पास के जंगल में जा छुपा। जंगल में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और थाने लाया गया।