Banswara : टी-20 फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, खुशी से झूमे बांसवाड़ा के युवा, जमकर की आतिशबाजी

भारत की जीत पर शहर में दिवाली सा जश्न दिखा। आतिशबाजी और जयकारों से रात 10.45 बजे आसमां गूंज उठा। इससे पहले बांसवाड़ा शहर में कई स्थानों पर एलईडी पर मैच देखने के इंतजाम किए गए। भारत की ओर से चौके-छक्कों की बरसात का क्रिकेट प्रेमियों ने खूब लुत्फ उठाया।