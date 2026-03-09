बांसवाड़ा में ACB की कार्रवाई: दो सरकारी कर्मचारी 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार परिवादी ने अपने ई-मित्र के माध्यम से एक आवेदक के जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आरोप है कि आवेदन में पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर होने की बात कहकर वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा ने परिवादी को धमकाया और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का डर दिखाते हुए रिश्वत की मांग की।