चूरू: छुट्टी लेकर घर आ रहे फौजी की रास्ते में मौत, तिरंगे में लिपटा शव देख रो पड़ा पूरा गांव, पीछे रह गई 2 साल की बेटी

सादुलपुर. देश की सेवा में तैनात जवान घर लौटने की राह पर था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक दर्दनाक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। भारतीय सेना में सेवारत सिपाही दिनेश कुमार की लोहारू के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक से घर लौट रहे दिनेश को बस ने टक्कर मार दी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वीर जवान के असमय निधन की खबर मिलते ही गांव से लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।