ऐसा चुनावी मुकाबला शायद ही सुना हो, जब खुला लॉटरी का सस्पेंस और राजेश्वरी शर्मा बनीं विजेता

सादुलपुर नगर पालिका चुनाव की मतगणना के बाद 40 वार्डों के चुनाव परिणामों में जहां कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। भाजपा कुछ वार्डों में जीती लेकिन निर्वाचित निर्दलीयों ने शहर की सरकार के गठन में सियासी गणित रोमांचक बना दिया है। नगर पालिका में कांग्रेस ने 17 सीटों पर कब्जा किया। भाजपा को 9 वार्डों में जीत मिली, जबकि 14 निर्दलीय ने बाजी मारकर दोनों प्रमुख दलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। चुनावी परिणाम आते ही दोनों प्रमुख दलों ने बोर्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब सत्ता की चाबी निर्दलीय विजेता पार्षदों के हाथों में दिखाई दे रही है।