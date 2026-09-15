सिरोही में निर्दलीय बने ‘किंगमेकर’: BJP-कांग्रेस की उड़ी नींद, जानिए कहां किसका बनेगा बोर्ड

पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी के निर्वाचन क्षेत्र सिरोही-शिवगंज विधानसभा में निकाय चुनाव के नतीजे भी अलग-अलग तस्वीर लेकर आए। शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र में भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि सिरोही नगरपरिषद क्षेत्र में कांग्रेस से बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। सिरोही में पूर्व विधायक संयम लोढा के लगातार जनहित के मुद्दे उठाकर जन आंदोलन खड़ा करने का कांग्रेस को लाभ मिला है और कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बड़े अंतर से जीत हासिल की है। सिरोही में भाजपा 35 में से 10 वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई। ऐसे में कांग्रेस का लगातार दूसरी बार बोर्ड बनना तय है।