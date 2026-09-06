सिरोही: आबूरोड के होटल में मिली बांग्लादेशी महिला, सवा 2 महीने में 12वीं बार पुलिस के हत्थे चढ़ी संदिग्ध महिलाएं

Bangladeshi Woman Found at Abu Road Hotel: सिरोही जिले के आबूरोड में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक होटल से संदिग्ध रूप से ठहराव कर रही बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के केशव होटल का है। जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लिया। फिलहाल, सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां महिला से गहन पूछताछ कर रही हैं।