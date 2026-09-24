8 बच्चों के पिता की सिर में गोली लगने से मौत, पिंडवाड़ा फायरिंग का आरोपी सायला की पहाड़ियों से अरेस्ट; जानें पूरा मामला

Sirohi-Pindwara Firing Case: सिरोही: पिंडवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के काटल गांव स्थित कादंबरी बांध की नदी रपट पर वीर बावसी मंदिर के पास मंगलवार देर शाम पुरानी पारिवारिक रंजिश ने खूनी रूप ले लिया था। आपसी कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में सिर में गोली लगने से भगाराम (32) पुत्र केसाराम गरासिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कालूराम (34) पुत्र सामीरा राम गरासिया गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तेरसाराम गरासिया को 8 घंटे के भीतर अवैध पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया।