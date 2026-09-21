सिरोही में कांग्रेस की रितु जैन बनीं सभापति, BJP के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की; पिंडवाड़ा-आबूरोड में निर्दलीयों ने बिगाड़ा खेल

सिरोही नगर परिषद के सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रितु जैन ने 30 वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी पूजा माली को 5 मत मिले। कुल 35 पार्षदों ने मतदान किया। परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल बन गया। चुनाव में भाजपा के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए रितु जैन के पक्ष में मतदान किया। इसके अलावा दोनों निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस के 23 पार्षदों के अलावा भाजपा के 5 और 2 निर्दलीय पार्षदों के वोट ऋतु जैन को मिले।