सिरोही में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा : जान पर खेलकर मां ने बेटे को बचाया, दूसरे की मौत

दिव्यांश को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद रेखा माली ने सुमित को बचाने की कोशिश की। वह दोबारा नदी में उतरी और सुमित तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन आगे पानी की गहराई अधिक थी। इसी दौरान वह खुद भी पानी में डूबने लगीं। स्थिति बिगड़ती देख नदी किनारे मौजूद लोगों ने तत्काल पानी में उतरकर रेखा को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच सुमित गहरे पानी में समा चुका था। स्थानीय गोताखोरों ने करीब दो घंटे तक नदी में उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।