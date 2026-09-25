Sikar News: खाटूश्यामजी नगर पालिका में कल होगी मतगणना, रिटर्निंग अधिकारी ने देर शाम जारी किया आदेश

20 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं। 21 सितंबर को 20 में से 19 पार्षदों ने मतदान किया था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकीं। इसके बाद उनके पति हरलाल ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस कार्रवाई के बाद लक्ष्मी देवी को दस्तयाब कर पति को सौंपा गया था। इसके बाद यहां 19 मतों वाली मतपेटी सील कर सुरक्षित रखी गई। अब इन्हीं मतों की गणना से अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर साफ होगी।