Rajasthan: लोहावट बीडीओ नारायण सुथार 8.14 लाख के साथ पकड़े गए, कार की सीट के नीचे छिपा था कैश

बीकानेर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फलोदी जिले के लोहावट ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) नारायण सुथार को 8 लाख 14 हजार रुपए की नकदी के साथ पकड़ा। एसीबी की विशेष इकाई ने भीनासर नाके के पास औचक जांच के दौरान उनकी कार को रुकवाकर तलाशी ली। इस दौरान कार की बांई साइड की सीट के नीचे एक बैग मिला, जिसमें 8 लाख 14 हजार रुपए नकद रखे हुए थे।