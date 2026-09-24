Bikaner : कुर्सी संभालते गहलोत बोले- सभी पार्षदों के साथ मिलकर बदलेंगे शहर की तस्वीर

कार्यभार संभालने के बाद पंकज गहलोत भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानिचामी से मिले। उन्होंने शहर की सड़कों और मार्गों पर जगह-जगह जमा कचरे की ढेरियों और गंदगी का मुद्दा उठाते हुए कचरा परिवहन व्यवस्था जल्द सुचारू करने की मांग की। आयुक्त ने बताया कि नई फर्म ने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही कचरा परिवहन के लिए कुछ और वाहन उपलब्ध होंगे। इसके बाद व्यवस्था के सुचारू होने की उम्मीद है। इस दौरान पार्षद भगवान सिंह मेडतिया, विक्रम सिंह, भगवती प्रसाद गौड़, राजेन्द्र शर्मा और आनंद सोनी सहित अन्य मौजूद रहे।