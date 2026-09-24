Bikaner Taxi Kand: रात 3:15 बजे जली थी टैक्सी, 10 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला; ऐसे बदला पूरा मामला

Bikaner Taxi Fire Case: बीकानेर जिले में टैक्सी जलाने के आरोप से जुड़े करीब दस साल पुराने आगजनी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, बीकानेर की पीठासीन अधिकारी इंदु चौधरी ने आरोपी शिवसिंह पुत्र छगनसिंह राजपुरोहित को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने 22 सितंबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका।