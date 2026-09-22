Bikaner Deputy Mayor Election:  BJP ने ‘गहलोत’ को बनाया प्रत्याशी, क्या होगा बड़ा उलटफेर? चर्चा में दिलचस्प मुकाबला

राजस्थान के बीकानेर नगर निगम में उप-महापौर चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण पल-पल बदलते नजर आ रहे हैं। महापौर की कुर्सी गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब डिप्टी मेयर के पद पर मुकाबला कड़ा करने के लिए अपने पार्षद पंकज गहलोत को आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 80 सदस्यीय बीकानेर नगर निगम बोर्ड में भाजपा के पास केवल 27 पार्षदों का ही संख्या बल है, फिर भी पार्टी नेतृत्व को उलटफेर की उम्मीद है। दूसरी तरफ, पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने खेमे में किसी भी तरह की बगावत को रोकने के लिए अनोखा मास्टरप्लान तैयार किया है। पूर्व मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल की देखरेख में कांग्रेस की ओर से चार वरिष्ठ पार्षदों—नजमा बानो, जावेद पंवार, मनोज बिश्नोई और सपना मारू से नामांकन दाखिल करवाया जा रहा है, ताकि ऐन वक्त पर आपसी सहमति बनाकर बाकी पर्चे वापस लिए जा सकें।