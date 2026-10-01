अजमेर: RAS प्री एग्जाम पास करने वाली सुनीता की हत्या! डाकघर में कर रही थी नौकरी; पति बेरोजगार और नशे का आदी

पुलिस के अनुसार नूंद्री मेन्द्रातान निवासी सुनीता पत्नी हरिसिंह रावत को 26 सितंबर की रात उसका पति अमृतकौर अस्पताल लेकर पहुंचा।प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर किया गया। पुलिस के पहुंचने पर जेएलएन अस्पताल में भर्ती सुनीता की हालत बयान देने योग्य नहीं थी। सुनीता के भाई भगवान सिंह की शिकायत पर 27 सितंबर को पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था। 28 सितंबर शाम उपचार के दौरान सुनीता की मृत्यु हो गई। सूचना पर महिला थानाप्रभारी विद्या मीणा और हैडकांस्टेबल सुखपाल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामले में गैरइरादतन हत्या की धारा भी जोड़ी है। मामले का अनुसंधान ब्यावर सीओ कर रहे हैं।