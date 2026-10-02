2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर सड़क हादसे में रिटायर्ड CRPF सब इंस्पेक्टर की मौत, बेटा घायल

अलवर (Alwar) के सदर थाना क्षेत्र में टेल्को सर्किल के पास गुरुवार शाम सड़क हादसे (Road Accident) में रिटायर्ड CRPF सब इंस्पेक्टर (Retired CRPF Sub Inspector) राम खिलाड़ी की मौत हो गई। वे बेटे के साथ दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी (Retirement Party) से बाइक पर लौट रहे थे। हादसे में बेटा भी घायल हुआ।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 02, 2026

alwar road accident

मृतक राम खिलाड़ी

अलवर के सदर थाना क्षेत्र (Sadar Police Station) में टेल्को सर्किल के पास हुए सड़क हादसे (Road Accident) में रिटायर्ड सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर (Retired CRPF Sub Inspector) राम खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसे में उनका बेटा भीम सिंह घायल हो गया। मृतक बड़का गांव निवासी थे और करीब आठ महीने पहले ही सीआरपीएफ (CRPF) की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

परिजनों के अनुसार राम खिलाड़ी अपने बेटे भीम सिंह के साथ किशनगढ़ में एक दोस्त के रिटायरमेंट कार्यक्रम (Retirement Function) में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान टेल्को सर्किल के पास पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (Unknown Vehicle) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

नहीं बच सकी जान

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार पिता-पुत्र सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए। दुर्घटना में भीम सिंह को मामूली चोटें आईं, जबकि राम खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अलवर के एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर (Jaipur Refer) कर दिया गया। परिजन उन्हें जयपुर लेकर पहुंचे और वहां उपचार शुरू कराया गया। हालांकि उपचार के दौरान गुरुवार रात राम खिलाड़ी ने दम तोड़ दिया।

परिजनों ने बताया कि राम खिलाड़ी करीब आठ महीने पहले सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपने बेटे के साथ दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। शव का पोस्टमार्टम (Postmortem) करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे के कारण परिवार में शोक छा गया।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक (Unknown Driver) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। अब पुलिस टेल्को सर्किल और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Footage) की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान की जा सके। पुलिस वाहन और चालक की तलाश में जुटी है। हादसे के कारणों और वाहन की पहचान के लिए आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे ने परिवार को गहरा सदमा दिया है।

Alwar: अलवर रोजगार सेतु पोर्टल शुरू: युवाओं को घर बैठे मिलेगी नौकरी, ऐसे करें आवेदन

ये भी पढ़ें
alwar rojgar setu portal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 02:58 pm

Published on:

02 Oct 2026 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर सड़क हादसे में रिटायर्ड CRPF सब इंस्पेक्टर की मौत, बेटा घायल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में 16 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, अजबगढ़ जंगल में छोड़ा

16 feet python rescue
अलवर

Alwar: मत्स्य विवि: 3 साल में 34 हजार से ज्यादा घटे छात्र, डिग्री पूरी करने में लग रहे 4 साल

matsya university
अलवर

डीम्ड फॉरेस्ट जमीन पर बड़ा खेल: अलवर में बन गए होटल, जयपुर में रीको खड़े करेगा उद्योग

deemed forest land
खास खबर

Rajasthan: गांधी जयंती पर अलवर नगर निगम पहुंचे वन मंत्री, माल्यार्पण कर तुरंत निकले; आवाज देते रह गए मेयर पति

minister sanjay Sharma Ajay Agarwal
अलवर

Bansur: बानसूर में ट्रैक्टर की सीट पर मिला किसान का शव, शरीर पर चोट के निशान

bansur farmer dead body
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.