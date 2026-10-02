Alwar: अलवर सड़क हादसे में रिटायर्ड CRPF सब इंस्पेक्टर की मौत, बेटा घायल

अलवर के सदर थाना क्षेत्र (Sadar Police Station) में टेल्को सर्किल के पास हुए सड़क हादसे (Road Accident) में रिटायर्ड सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर (Retired CRPF Sub Inspector) राम खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसे में उनका बेटा भीम सिंह घायल हो गया। मृतक बड़का गांव निवासी थे और करीब आठ महीने पहले ही सीआरपीएफ (CRPF) की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।



परिजनों के अनुसार राम खिलाड़ी अपने बेटे भीम सिंह के साथ किशनगढ़ में एक दोस्त के रिटायरमेंट कार्यक्रम (Retirement Function) में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान टेल्को सर्किल के पास पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (Unknown Vehicle) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।