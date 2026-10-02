अलवर में 16 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, अजबगढ़ जंगल में छोड़ा

गोलाकाबास में अजबगढ़ वन रेंज (Ajabgarh Forest Range) के सद्दाराम का गुवाड़ा गांव में शुक्रवार को उस समय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जब शंकर लाल के पशुओं के बाड़े में करीब 16 फीट लंबा अजगर (Python) दिखाई दिया। अजगर को देखकर परिवार के लोग घबरा गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अजबगढ़ रेंज कार्यालय से रेस्क्यू टीम (Rescue Team) को मौके के लिए रवाना किया गया।