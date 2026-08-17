17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, गंभीर हालत में चालक जयपुर रेफर 

अलवर में पिनान के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दूध पाउडर से भरा ट्रक आगे चल रहे वाहन से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सप्रेसवे टीम ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चालक को जयपुर रेफर किया गया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 17, 2026

delhi mumbai expressway

घायल को जयपुर ले जाते हुए (फोटो - पत्रिका)

अलवर के पिनान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह दूध पाउडर से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। पुणे से दिल्ली जा रहा ट्रक चैनल नंबर 137.8 के पास आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे टीम ने चालक को ट्रक से बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।

दूध पाउडर भरा हुआ था

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ। दूध पाउडर से भरा ट्रक पुणे से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान चैनल नंबर 137.8 के पास आगे चल रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक शैलेन्द्र पुत्र रामअवतार सिंह, निवासी नरीपुरा बडीपुरा, भिण्ड-मुरैना, मध्यप्रदेश, गंभीर रूप से घायल हो गया।

चालक जयपुर रेफर

हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ट्रक में फंसे घायल चालक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल चालक का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।

हादसे के बाद ट्रक में लदे दूध पाउडर के प्रभावित होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, नुकसान कितना हुआ, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर स्थिति भी प्रभावित रही।


एक्सप्रेस-वे पर लगातार हो रहे हादसे

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वजह से हुआ। शुरुआती तौर पर आगे चल रहे ट्रक से टक्कर को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों के बीच यह दुर्घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और वाहन चालकों की सावधानी को लेकर सवाल खड़े करती है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि अचानक ब्रेक लगने या वाहन की गति कम होने पर टक्कर से बचा जा सके।

Alwar: गृह मंत्री अमित शाह अलवर में बोले- निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

ये भी पढ़ें
Amit Shah's Alwar visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 12:24 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, गंभीर हालत में चालक जयपुर रेफर 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर के भूगोर तिराहे का नाम कप्तान छुट्टन लाल मीणा के नाम पर होगा

bhugor tiraha news
अलवर

Alwar:शाह ने दिया कार्यकर्ताओं काे निकाय-पंचायत चुनाव में जीत का मंत्र, कहा-ज्ञान पर रखें फोकस

amit shah
अलवर

Alwar : अलवर में भीड़भाड़ वाली सड़क पर ड्राइवर ने चलते ट्रेलर की छत पर झूमकर किया डांस, वीडियो वायरल

Alwar Driver moving trailer roof climbed and danced video viral
अलवर

अलवर में गृह मंत्री अमित शाह : बोले- निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करोगे.., 6,453 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

amit shah
अलवर

Alwar: गृह मंत्री अमित शाह अलवर में बोले- निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

Amit Shah's Alwar visit
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.