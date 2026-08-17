Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, गंभीर हालत में चालक जयपुर रेफर 

घायल को जयपुर ले जाते हुए (फोटो - पत्रिका)
अलवर के पिनान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह दूध पाउडर से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। पुणे से दिल्ली जा रहा ट्रक चैनल नंबर 137.8 के पास आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे टीम ने चालक को ट्रक से बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ। दूध पाउडर से भरा ट्रक पुणे से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान चैनल नंबर 137.8 के पास आगे चल रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक शैलेन्द्र पुत्र रामअवतार सिंह, निवासी नरीपुरा बडीपुरा, भिण्ड-मुरैना, मध्यप्रदेश, गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ट्रक में फंसे घायल चालक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल चालक का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।
हादसे के बाद ट्रक में लदे दूध पाउडर के प्रभावित होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, नुकसान कितना हुआ, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर स्थिति भी प्रभावित रही।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वजह से हुआ। शुरुआती तौर पर आगे चल रहे ट्रक से टक्कर को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों के बीच यह दुर्घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और वाहन चालकों की सावधानी को लेकर सवाल खड़े करती है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि अचानक ब्रेक लगने या वाहन की गति कम होने पर टक्कर से बचा जा सके।
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