Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, गंभीर हालत में चालक जयपुर रेफर 

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वजह से हुआ। शुरुआती तौर पर आगे चल रहे ट्रक से टक्कर को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।



दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों के बीच यह दुर्घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और वाहन चालकों की सावधानी को लेकर सवाल खड़े करती है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि अचानक ब्रेक लगने या वाहन की गति कम होने पर टक्कर से बचा जा सके।