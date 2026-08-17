Alwar: मत्स्य विश्वविद्यालय जाने वाला रास्ता गड्ढों में तब्दील

शहर से राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर जाने वाला करीब 20 किलोमीटर लंबा मुख्य रास्ता इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। हालात यह हैं कि विश्वविद्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते में करीब 100 से अधिक बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। बारिश के बाद कई गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा तक नहीं लग पाता। वाहन चालक बचने के प्रयास में कई बार संतुलन खो रहे हैं।