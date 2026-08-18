 Alwar News: अलवर में बारिश का आंकड़ा पार, फिर भी 117 बांध सूखे

तालाब-जोहड़ तक पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। जिले की प्रमुख रूपारेल नदी में इस मानसून के दौरान सिर्फ एक बार करीब तीन इंच का बहाव आया। कुछ समय बाद बहाव खत्म हो गया और नदी फिर सूखी नजर आने लगी। साहबी नदी में तो अब तक पानी नहीं आया है। दोनों नदियों की स्थिति इस बार कमजोर बारिश और जलस्रोतों तक कम पहुंच रहे पानी की तस्वीर साफ कर रही है। अलवर जिले के सबसे बड़े जयसमंद बांध में एक बूंद पानी की आवक नहीं हुई हैं। सिलीसेढ़ में पिछले साल अगस्त की शुरुआत में चादर चली थी। इस बार तस्वीर अलग है। बांध में अभी करीब तीन फीट जगह खाली है।