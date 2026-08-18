Alwar News: जहरीली दवा खाने से महिला की मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

जानकारी के अनुसार हीना ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा खा ली थी। दवा खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजन बिना देर किए उसे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद हीना ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।