Alwar: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर नजर, रात में ज्यादा खपत वाले घरेलू कनेक्शन रडार पर

स्मार्ट मीटर के जरिए केवल एक उपभोक्ता की खपत ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की बिजली खपत का आकलन किया जा सकेगा। किसी ट्रांसफॉर्मर से निकलने वाली कुल बिजली और उससे जुड़े उपभोक्ताओं के मीटर में दर्ज खपत का मिलान किया जाएगा। दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आने पर उस क्षेत्र में बिजली चोरी या लाइन लॉस की संभावना तलाशने के लिए जांच की जाएगी। सामान्य पैटर्न से हटकर रात में लगातार ज्यादा खपत दर्ज होने पर डेटा के आधार पर उसे संदिग्ध मानकर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच कर सकती है।