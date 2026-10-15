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कॉमर्स कॉलेज में युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जानें ECINET ऐप से कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर युवा मतदाता पंजीकरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) के संयुक्त आयोजन में विद्यार्थियों को फॉर्म 6 भरने और ECINET ऐप से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की जानकारी दी गई।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 15, 2026

youth voter

कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)

अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में गुरुवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती के अवसर पर युवा मतदाता पंजीकरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को डॉ. कलाम के जीवन, उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजू यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. कलाम के प्रेरणादायी जीवन और देश के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताई डॉ. कलाम की उपलब्धियां

कार्यक्रम के दौरान डॉ. कलाम के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनके वैज्ञानिक योगदान, संघर्ष और देश के विकास में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी मिली। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना भी रहा।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ सामाजिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों में भागीदारी भी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जरूरी है।

ECINET ऐप से मतदाता पंजीकरण की जानकारी

राष्ट्रीय सेवा योजना की डॉ. रेणुका ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पात्र युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। साथ ही, ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया भी समझाई गई।

कार्यक्रम में जागरूकता वीडियो दिखाकर मतदान के महत्व और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लिया भाग

कार्यक्रम का मंच संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनीता यादव ने किया, जबकि डॉ. ज्योति यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे।

आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को डॉ. कलाम के विचारों से प्रेरित करने के साथ-साथ युवा मतदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देना था, ताकि पात्र विद्यार्थी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक हों और लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

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Updated on:

15 Oct 2026 03:42 pm

Published on:

15 Oct 2026 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कॉमर्स कॉलेज में युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जानें ECINET ऐप से कैसे करें रजिस्ट्रेशन

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