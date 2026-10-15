कॉमर्स कॉलेज में युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जानें ECINET ऐप से कैसे करें रजिस्ट्रेशन

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजू यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. कलाम के प्रेरणादायी जीवन और देश के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।