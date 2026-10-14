KBC में अलवर के अभिषेक प्रजापत ने जीते लाखों रुपए, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आए

KBC में अभिषेक प्रजापत व महानायक अमिताभ बच्चन
Abhishek Prajapat In KBC: अलवर के अभिषेक प्रजापत (Abhishek Prajapat) के लिए ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (Kaun Banega Crorepati) के मंच पर पहुंचना लंबे समय से देखा गया सपना था। शो में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब देना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। अभिषेक ने अपने सामान्य ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना किया और लाखों रुपये की राशि जीती। उनकी सफलता से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है।
अभिषेक प्रजापत फिलहाल नारायण स्कूल ऑफ ग्रुप (Narayana School of Group) की अलवर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ अपने ज्ञान और तैयारी के दम पर उन्होंने लोकप्रिय टीवी क्विज शो तक का सफर तय किया। शो के दौरान उन्हें कई सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए जवाब दिए और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
अभिषेक ने बताया कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के मंच पर पहुंचना उनका लंबे समय से सपना था। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर सवालों के जवाब देना उनके जीवन का यादगार पल रहा। उन्होंने कहा कि शो में हिस्सा लेने का पूरा अनुभव रोमांच और उत्साह से भरा रहा। लाखों रुपये जीतने की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
इस खास मौके पर अभिषेक के पिता भी उनके साथ मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने शो के दौरान बेटे का हौसला बढ़ाया। अभिषेक के लिए पिता का साथ इस अनुभव को और खास बनाने वाला रहा। अलवर लौटने के बाद पिता-पुत्र ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के बड़े होर्डिंग के सामने तस्वीर खिंचवाई और इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया। बेटे की उपलब्धि पर पिता ने गर्व जताया।
अभिषेक प्रजापत की इस उपलब्धि से परिवार के साथ अलवर में भी खुशी है। उनके चाहने वालों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है कि ज्ञान, तैयारी और आत्मविश्वास के सहारे बड़े मंच तक पहुंचा जा सकता है। ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में भाग लेना अभिषेक के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ अलवर के लिए भी खुशी का अवसर बना है।
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