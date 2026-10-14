KBC में अलवर के अभिषेक प्रजापत ने जीते लाखों रुपए, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आए

Abhishek Prajapat In KBC: अलवर के अभिषेक प्रजापत (Abhishek Prajapat) के लिए ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (Kaun Banega Crorepati) के मंच पर पहुंचना लंबे समय से देखा गया सपना था। शो में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब देना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। अभिषेक ने अपने सामान्य ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना किया और लाखों रुपये की राशि जीती। उनकी सफलता से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है।