अलवर में GenZ संवाद: 1200 से अधिक युवाओं को दिया नशा मुक्ति, साइबर और ट्रैफिक सुरक्षा के टिप्स

सड़क सुरक्षा (Road Safety) के तहत विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी गई। अधिकारियों ने तेज रफ्तार से वाहन चलाने, बिना हेलमेट बाइक चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से बचने को कहा। उन्होंने समझाया कि सड़क पर की गई छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। घर पर परिवार के सदस्य इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए सुरक्षित वाहन चलाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपात स्थिति में डायल 112 और 100 तथा गरिमा हेल्पलाइन 1090 की जानकारी भी साझा की गई।