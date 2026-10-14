Alwar: पिता को पैसे की जरूरत बता बेटी से ठगे ₹91 हजार, अलवर पुलिस ने 2 शातिर दबोचे

अलवर में साइबर ठग लोगों को झांसे में लेने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामले में एक अनजान व्यक्ति ने युवती को फोन कर उसके पिता को पैसों की जरूरत होने की बात कही। इसके बाद रुपए भेजने और गलती से ज्यादा रकम ट्रांसफर होने का बहाना बनाकर युवती से अलग-अलग किस्तों में कुल 91 हजार रुपए ठग लिए। मामले में अलवर साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खाते के खाताधारक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।