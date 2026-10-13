13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस ने उतारे सभी 39 प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

अलवर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला परिषद (Zila Parishad) सदस्यों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब जिला परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 13, 2026

alwar panchayat election congress

अलवर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस ने जारी किए सभी 39 प्रत्याशियों के नाम

अलवर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कांग्रेस ने वार्डवार अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले सुबह भाजपा (BJP) ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।

कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद अब जिला परिषद चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा ने जिला परिषद के कुल 39 वार्डों में से 34 पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पार्टी के पांच वार्डों में उम्मीदवारों के नाम घोषित होना बाकी था। अब कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। दोनों दलों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर नजर रहेगी। भाजपा ने जिला परिषद के वार्ड 6, 12, 24, 25 और 36 में अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। ऐसे में कुल 39 वार्डों में से पांच पर पार्टी का फैसला आना शेष है।

अलवर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस के 39 प्रत्याशियों की सूची

  • वार्ड 1 (एससी महिला): सावित्री
  • वार्ड 2 (ओबीसी): मंजु गुर्जर
  • वार्ड 3 (एससी): धारा सिंह
  • वार्ड 4 (सामान्य महिला): फरमीना
  • वार्ड 5 (सामान्य महिला): कुलसुम
  • वार्ड 6 (सामान्य महिला): सीमा गुर्जर
  • वार्ड 7 (सामान्य): सुनीता देवी
  • वार्ड 8 (एससी महिला): बसंती देवी
  • वार्ड 9 (एससी): श्यामलाल
  • वार्ड 10 (सामान्य): भोला राम गुर्जर
  • वार्ड 11 (एसटी ): रामेश्वर दयाल मीना
  • वार्ड 12 (एसटी महिला): ललिता मीणा
  • वार्ड 13 (सामान्य): विमला वर्मा
  • वार्ड 14 (एससी): रमेश चन्द रैगर
  • वार्ड 15 (सामान्य): केदार सैनी
  • वार्ड 16 (एसटी महिला): अनिता मीना
  • वार्ड 17 (सामान्य महिला): बबिता खण्डेलवाल
  • वार्ड 18 (सामान्य महिला): नीतू
  • वार्ड 19 (एसटी ): शिव सहाय मीणा
  • वार्ड 20 (एसटी महिला): सुमन गब्बर
  • वार्ड 21 (एसटी ): एकता मीणा
  • वार्ड 22 (ओबीसी): सद्दाम हुसैन
  • वार्ड 23 (ओबीसी महिला): अर्पिता चौधरी
  • वार्ड 24 (ओबीसी): जमील खां
  • वार्ड 25 (सामान्य): मगन चन्द मीणा
  • वार्ड 26 (सामान्य): शब्बो
  • वार्ड 27 (सामान्य महिला): जीतन कुमारी
  • वार्ड 28 (एससी महिला): विमलेश
  • वार्ड 29 (सामान्य महिला): मनीषा देवी
  • वार्ड 30 (एससी): लक्ष्मी कान्त
  • वार्ड 31 (सामान्य): बबिता मीणा
  • वार्ड 32 (सामान्य): अर्जुन सिंह
  • वार्ड 33 (सामान्य महिला): सहिस्ता
  • वार्ड 34 (एससी महिला): माया
  • वार्ड 35 (सामान्य): ताहिर खान
  • वार्ड 36 (ओबीसी महिला): जिलसाना
  • वार्ड 37 (सामान्य महिला): मीरा देवी
  • वार्ड 38 (सामान्य महिला): ज्योति वर्मा
  • वार्ड 39 (सामान्य): नसरू खान

Alwar: अलवर के डॉ. संसार राज मीणा दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

ये भी पढ़ें
alwar scientist sansar raj meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 03:36 pm

Published on:

13 Oct 2026 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस ने उतारे सभी 39 प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: खेरली के पास ट्रेन बेपटरी, यात्रियों में मचा हड़कंप

memu train derailment
अलवर

Rajasthan News : मॉक ड्रिल नहीं, यहां सच में पटरी से उतर गया चलती पैसेंजर ट्रेन का पहिया, टला बड़ा हादसा

rajasthan bandikui agra memu train wheel derailed
अलवर

Pollution Control: गाड़ियों में एयर फिल्टर हो सकते हैं अनिवार्य, CAQM ने की सिफारिश

Pollution Control
अलवर

दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने से पहले सावधान! यूं पहचानें असली और नकली सिक्का

diwali fake silver coins
अलवर

अलवर पंचायत चुनाव: भाजपा ने जिला परिषद के वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, 17 महिलाओं को मिला टिकट

alwar panchayat election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.