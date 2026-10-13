अलवर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस ने उतारे सभी 39 प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद अब जिला परिषद चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा ने जिला परिषद के कुल 39 वार्डों में से 34 पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पार्टी के पांच वार्डों में उम्मीदवारों के नाम घोषित होना बाकी था। अब कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। दोनों दलों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर नजर रहेगी। भाजपा ने जिला परिषद के वार्ड 6, 12, 24, 25 और 36 में अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। ऐसे में कुल 39 वार्डों में से पांच पर पार्टी का फैसला आना शेष है।