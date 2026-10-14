Alwar: शादी का कार्ड समझकर खोली APK File, बैंक खाते से उड़े ₹5.42 लाख

कुछ समय बाद जब खाते से हुए लेनदेन की जानकारी मिली तो पता चला कि अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 5 लाख 42 हजार रुपए निकाल लिए गए हैं। शादी का कार्ड समझकर फाइल खोलने वाले रूपेश को तब ठगी का पता चला। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर रुपए निकालने के तरीके और आरोपियों की पहचान को लेकर जांच शुरू कर दी है।