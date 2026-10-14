Alwar: अलवर में रिमोट से होगा रावण दहन, 5 फीट के जूते और चमकती तलवार बनेगी आकर्षण

अलवर में जेल का चौराहा के समीप दशहरा मैदान में दशहरा समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से 20 अक्टूबर को होने वाले आयोजन के लिए आगरा से आए कारीगर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले तैयार कर रहे हैं। रावण के पांच फीट लंबे जूते भी बनाए जा रहे हैं। इस बार रिमोट का बटन दबाते ही रावण का पुतला जलेगा। पुतले को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह हंसता और हाथ हिलाता नजर आएगा। उसकी तलवार पर लाइटिंग भी की जाएगी।