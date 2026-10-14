अलवर में पंचायती राज चुनाव 2026: जिला परिषद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी

नामांकन पत्रों की जांच चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्रत्याशियों की ओर से जमा कराए गए दस्तावेजों और नाम निर्देशन पत्रों की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के जरिए यह देखा जाता है कि नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस कार्रवाई के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की गई।