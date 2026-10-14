अलवर में पंचायती राज चुनाव 2026: जिला परिषद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी

नामांकन पत्रों की जांच (फोटो - पत्रिका)
अलवर में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। मिनी सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश डागुर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मौजूद रहे।
नामांकन पत्रों की जांच चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्रत्याशियों की ओर से जमा कराए गए दस्तावेजों और नाम निर्देशन पत्रों की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के जरिए यह देखा जाता है कि नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस कार्रवाई के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की गई।
मंगलवार को अलवर जिले में परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कांग्रेस ने वार्डवार अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले भाजपा (BJP) ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।
पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य पद के लिए होने वाला चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। जिला परिषद के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनसमस्याओं और स्थानीय जरूरतों को संबंधित मंच तक पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं।
नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव प्रक्रिया अगले चरण की ओर बढ़ती है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्रों की स्थिति स्पष्ट होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम के अगले चरण पूरे किए जाते हैं।
अलवर में जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश डागुर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी उपस्थित रहे।
चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी आगामी तारीखों, नामांकन पत्रों की स्वीकृति और निरस्तीकरण तथा प्रत्याशियों की अंतिम सूची से संबंधित जानकारी निर्वाचन विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर सामने आएगी।
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