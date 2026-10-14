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Railway News: दिल्ली कैंट स्टेशन पर 9 ट्रेनों का ठहराव बंद, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते 14 अक्टूबर को नौ ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा। इनमें अलवर और राजस्थान से होकर दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 14, 2026

delhi cantt railway

representative picture (patrika)

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेजर अपग्रेडेशन कार्य के कारण बुधवार, 14 अक्टूबर को नौ रेलसेवाएं स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से संचालित कुछ ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, 14 अक्टूबर को अपने निर्धारित प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली नौ रेलसेवाएं दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव नहीं करेंगी। इस बदलाव से उदयपुर, जोधपुर, साबरमती, जैसलमेर, बांद्रा टर्मिनस, भुज, लालगढ़ और सीकर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को प्रभावित होना पड़ सकता है।

इन 9 ट्रेनों का दिल्ली कैंट पर नहीं होगा ठहराव

रेलवे के अनुसार, 14 अक्टूबर को निम्नलिखित ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।

20474 उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय चेतक एक्सप्रेस — उदयपुर सिटी से रवाना होने वाली ट्रेन।

22491 जोधपुर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस — जोधपुर से प्रस्थान करेगी।

12915 साबरमती-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस — साबरमती से रवाना होगी।

14088 जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस — जैसलमेर से प्रस्थान करेगी।

12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय गरीब रथ एक्सप्रेस — बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी।

14312 भुज-बरेली आला हजरत एक्सप्रेस — भुज से प्रस्थान करेगी।

22471 लालगढ़-दिल्ली सराय एक्सप्रेस — लालगढ़ से रवाना होगी।

14713 सीकर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस — सीकर से प्रस्थान करेगी।

22422 जोधपुर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस — जोधपुर से रवाना होगी।

यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर लें

दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। जिन यात्रियों को इस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी या यहां उतरना था, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। ट्रेन के अन्य स्टेशनों पर ठहराव और समय से जुड़ी जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलवे पूछताछ सेवा या एनटीईएस ऐप पर अपडेट देख सकते हैं।

रेलवे स्टेशन पर निर्माण और अपग्रेडेशन कार्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए जाते हैं। हालांकि, इस दौरान ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव हो सकते हैं। इसलिए यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

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Updated on:

14 Oct 2026 04:05 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Railway News: दिल्ली कैंट स्टेशन पर 9 ट्रेनों का ठहराव बंद, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

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