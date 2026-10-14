Railway News: दिल्ली कैंट स्टेशन पर 9 ट्रेनों का ठहराव बंद, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेजर अपग्रेडेशन कार्य के कारण बुधवार, 14 अक्टूबर को नौ रेलसेवाएं स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से संचालित कुछ ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।