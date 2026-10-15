Alwar: अलवर में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड: 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, पति-पत्नी पर केस दर्ज

रकम वापस नहीं मिलने के बाद परिवादी ने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर अलवर के अरावली विहार थाने में हेमंत गुप्ता, श्वेता खंडेलवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े आरोपों की जांच की जाएगी। फिलहाल ये आरोप परिवादी की शिकायत पर आधारित हैं। मामले में आरोपों की पुष्टि और जिम्मेदारी तय होना पुलिस की जांच तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।