Alwar: अलवर में अब पंचायत चुनाव के लिए किस वार्ड में कितने उम्मीदवार मैदान में? देखें यहां 

जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कुल 265 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के बाद प्रत्याशियों की संख्या घटकर 182 रह गई है। वहीं, पहले चरण में शामिल छह पंचायत समितियों में भी नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई है। इन पंचायत समितियों में 353 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। अब छह पंचायत समितियों में कुल 620 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।