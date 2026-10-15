दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखे चलेंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा बीच का रास्ता

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर असमंजस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पटाखे चलाने की अनुमति देने पर कोई राहत नहीं दी है। हालांकि, अदालत पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय ऐसा व्यावहारिक रास्ता निकालने के पक्ष में नजर आ रही है, जिससे त्योहार के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। इस मामले में एक-दो दिन में फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।