Alwar Weather: अलवर में तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश, कल भी बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार, 16 अक्टूबर को अलवर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने से दिन के तापमान में राहत मिल सकती है। हालांकि, जिले के सभी इलाकों में बारिश एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। कहीं हल्की बारिश हो सकती है तो कहीं बादल छाने तक ही मौसम सीमित रह सकता है। ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए।