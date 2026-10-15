Alwar Weather: अलवर में तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश, कल भी बदलेगा मौसम

अलवर में बारिश (फोटो - पत्रिका)
अक्टूबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलवर जिले में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी के साथ आसमान में घने बादल छा गए और ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। इस मौसमी बदलाव से पिछले कई दिनों से पड़ रही धूप और उमस से आमजन को बड़ी राहत मिली, वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह बदलाव आया है। पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी जिले में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान में गुरुवार को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम में आए इस बदलाव के बाद अब लोगों की नजर अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान पर है। शुक्रवार को भी बादल छाने, तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग के सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार, 16 अक्टूबर को अलवर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने से दिन के तापमान में राहत मिल सकती है। हालांकि, जिले के सभी इलाकों में बारिश एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। कहीं हल्की बारिश हो सकती है तो कहीं बादल छाने तक ही मौसम सीमित रह सकता है। ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार, 17 अक्टूबर से मौसम में सुधार होने की संभावना है। शनिवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रह सकता है। इसके बाद रविवार को आंशिक बादल छाने और सोमवार को मौसम साफ रहने के आसार हैं।
आसमान साफ होने के साथ ही दिन के तापमान में दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में गुरुवार और शुक्रवार को मिलने वाली राहत ज्यादा दिनों तक बनी रहने की संभावना कम है।
तेज हवा और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अंधड़ के समय पेड़ों, कमजोर दीवारों, होर्डिंग और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। दोपहिया वाहन चालकों को भी तेज हवा के दौरान सतर्क रहना चाहिए।
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