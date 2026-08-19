Neemrana: नीमराणा में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रेलर, चालक ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार ट्रेलर फ्लाईओवर से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया। ट्रेलर फ्लाईओवर की रेलिंग से जा टकराया और रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे सर्विस लाइन पर जा गिरा। ट्रोले का केबिन अलग होकर नीचे सड़क पर गिरा, जबकि हादसे के बाद वाहन का बाकी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।



हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। हादसे में घायल चालक को नीमराणा कस्बे के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। बताया गया कि चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है।